يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على بافوس في دوري أبطال أوروبا

استعاد فريق يوفنتوس الإيطالي توازنه بعد سقطة محلية بالدوري الإيطالي أمام نابولي 1 / 2 ، ليفوز على بافوس القبرصي 2 / صفر في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل الأمريكي وستون مكيني هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 67 بعد شوط أول سلبي، بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، بينما أضاف الكندي جوناثان ديفيد الهدف الثاني بعد 5 دقائق من تمريرة التركي كينان يلدز.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر، أما بافوس فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس والعشرين.

ويلعب يوفنتوس الأحد المقبل ضد بولونيا على ملعب الأخير في الدوري قبل أن يستقبل روما في مواجهة قوية منتظرة.