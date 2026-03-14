لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف حركة الطيران بشكل طبيعي بعد إضراب الطيارين

أعلنت أكبر شركة طيران ألمانية في فرانكفورت، اليوم السبت، عودة حركة الطيران لديها للعمل بشكل طبيعي، بعد انتهاء إضراب استمر يومين لطياري شركة لوفتهانزا.

وفي رد على استفسار، أوضحت الشركة، في مقرها في مدينة فرانكفورت، أنها تُسيّر رحلاتها وفقاً لجدول المواعيد المقرر، وكان الإضراب أثر بشكل رئيسي على مركزي العمليات في فرانكفورت وميونخ.

وصرح متحدث باسم الشركة قائلاً: "خلال يومي الإضراب الماضيين، تم التمكن من تسيير أكثر من 50% من برنامج الرحلات المخطط له أصلاً، وبلغت النسبة في الرحلات طويلة المدى 60%".

وتابع أن "شركة لوفتهانزا كارجو للشحن (المملوكة للمجموعة) نفذت أكثر من 80% من جدول رحلاتها".

واستطرد المتحدث، أن الشركة الإقليمية المملوكة للمجموعة "لوفتهانزا سيتي لاين"، التي شملها الإضراب يوم الخميس فقط، تمكنت بالفعل من تسيير معظم رحلاتها المقررة أمس الجمعة.

في المقابل، نفت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" هذه الأرقام، حيث ذكرت في تقييمها للإضراب أن حوالي 80% من رحلات لوفتهانزا البالغ عددها 800 رحلة قد أُلغيت في اليوم الأول، أي أكثر من 600 رحلة، وهو ما يعادل ضعف ما توقعته النقابة.

وأوضحت النقابة، أن اليوم الثاني للإضراب في لوفتهانزا و"لوفتهانزا كارجو" كان تأثيره أقوى بكثير مما كان متوقعاً، إذ أُلغيت أكثر من 550 رحلة من أصل 700 رحلة تقريباً، بنسبة إلغاء بلغت أيضاً قرابة 80%، واصفةً الإضراب بأنه كان "ناجحاً جداً بشكل عام".

يُذكر أن النزاع في الشركة التابعة "سيتي لاين" يدور حول زيادة الرواتب، بينما يطالب الشركاء الاجتماعيون في قطاع الشحن والشركة الأم بزيادة معاشات التقاعد التشغيلية.

وذكرت نقابة "كوكبيت"، أنه حتى نهاية إجراءات الإضراب، لم تقدم جهة العمل عرضا قابلا للتفاوض بشأن معاشات التقاعد التشغيلية للموظفين في لوفتهانزا و"لوفتهانزا كارجو"، أو بشأن اتفاقية الأجور الجماعية لموظفي "لوفتهانزا سيتي لاين".

وقال رئيس النقابة، أندرياس بينهيرو: "هدفنا ليس التصعيد، بل التوصل إلى حل عادل ومتكافئ، ونحن على استعداد لذلك في أي وقت".