سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام

قالت الفنانة سلوى عثمان إن والدتها كان لها تأثير كبير على شخصيتها مضيفة أنها أخذت منها الكثير من طباعها من حيث حبها لمن حولها وتضحيتها من أجل أبنائها، بينما أثر والدها عليها بشكل أكبر فنيًا، نظرًا لأنه احترف المهنة وعمل بجد في الفن، فاستلهمت منه الالتزام والانضباط الفني، مردفة: "كان ملتزمًا بالمواعيد أكثر من اللازم".

وتحدثت "عثمان" خلال حوار عبر برنامج "ست ستات" على قناة dmc، أمس الأربعاء، عن مشاركتها السابقة في أغنية "راب"، بالتعاون مع مغني الراب “كوك”، موضحة أن الفكرة جاءت منه حيث إنه اقترح عليها العمل.

وأضافت: “أحب الغناء والدندنة، ليس بصوت طرب، ولكن بطريقة أداءية، وأحب تجربة كل جديد طالما لا يضرني ولا أشعر أنه تافه أو بلا قيمة.. وشعرت أن التجربة لذيذة وجديدة”، وعن الدور الذي ندمت على قيامها به في مسيرتها الفنية، ردت بأنه دورها في مسلسل “العطار والسبع بنات” ولم تحبه على الإطلاق.

ولفتت إلى أن الدور الذي كان له أثر نفسي إيجابي كبير عليها هو مشاركتها في مسلسل “البرنس” مع محمد سامي مشيرة إلى أن فرحتها كانت بتفاعل زملائها معها ودعمهم، وليس فقط أنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حينها، مضيفة أنها تحب كل أعمالها السابقة، وأن حبها للدور لا يعني تجاهل أعمالها الأخرى، وإلا ما كانت استطاعت تقديمه لو لم تحبه.