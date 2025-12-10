إطلاق البرومو الرسمى لفيلم خريطة رأس السنة

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «خريطة رأس السنة»، والذي تتصدر بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، البرومو الرسمى للعمل، تمهيدا لطرحه فى دور العرض يوم 24 ديسمبر الجارى.

فيلم «خريطة رأس السنة» من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وبطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافة إلى الطفل آسر.

وتدور أحداثه حول رحلة بطولية تخوضها «ريهام» برفقة ابن شقيقتها الصغير، بحثاً عن والدته التي تختفي عقب وفاة والده المفاجئة، وخلال الرحلة، تواجه البطلة تحديات تفوق قدراتها الجسدية والنفسية، في إطار إنساني مليء بالمواقف المؤثرة.