 إطلاق البرومو الرسمى لفيلم خريطة رأس السنة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 8:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

إطلاق البرومو الرسمى لفيلم خريطة رأس السنة


نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 8:10 م

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «خريطة رأس السنة»، والذي تتصدر بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، البرومو الرسمى للعمل، تمهيدا لطرحه فى دور العرض يوم 24 ديسمبر الجارى.

فيلم «خريطة رأس السنة» من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وبطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، إضافة إلى الطفل آسر.

وتدور أحداثه حول رحلة بطولية تخوضها «ريهام» برفقة ابن شقيقتها الصغير، بحثاً عن والدته التي تختفي عقب وفاة والده المفاجئة، وخلال الرحلة، تواجه البطلة تحديات تفوق قدراتها الجسدية والنفسية، في إطار إنساني مليء بالمواقف المؤثرة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك