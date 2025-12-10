ينطلق اليوم عرض فيلم "الست" للمخرج مروان حامد في دور العرض المصرية، ليدخل المنافسة على شباك التذاكر إلى جانب 7 أفلام، هي "ولنا الخيال الحب"، و "السلم والثعبان 2" والسادة الأفاضل" و"قصر الباشا" و"فيها إيه يعني" و"أوسكار عودة الماموث" و"الشاطر".

الفيلم عرض لأول مرة في الدورة الأخيرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما أقيم له عروض خاصة، اثنان في القاهرة، والثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما يقام له عرض خاص اليوم في دبي بدولة الإمارات، بحضور نجومه، قبل انطلاقه هناك غدا.

وكانت منى زكي وسيد رجب، حضرت أمس، عرض برومو الفيلم على برج خليفة، وعزف موسيقى أم كلثوم على النافورة الراقصة لدبي مول.

وكانت هيئة قصور الثقافة، أعلنت أمس، عن عرض الفيلم في عدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع "سينما الشعب"، بدءا من اليوم، بالتوازي مع طرحه في دور العرض.

الفيلم يعرض في 9 محافظات، وهي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما السادات بالمنوفية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

"الست" بطولة منى زكي، وأحمد خالد صالح، وسيد رجب، وعمرو سعد، وآسر ياسين، ومحمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.