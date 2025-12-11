زيلينسكي يعلن عن اجتماع جديد لداعمي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اجتماع جديد للدول الغربية الداعمة لبلاده –ما يعرف باسم تحالف الراغبين، اليوم الخميس.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "قد يحمل هذا الأسبوع أخبارا لنا جميعا – وينهي سفك الدماء".

وتابع زيلينسكي: "نعتقد أن السلام ليس له بديل، والأسئلة الرئيسية هي كيفية إجبار روسيا على وقف عمليات القتل وما الذي سيمنع روسيا على وجه التحديد من القيام بغزو ثالث".

ويضم تحالف الراغبين الذي تقوده أوروبا دولا بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، فضلا عن دول من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة والنرويج.

وقال زيلينسكي مرة أخرى إن أوكرانيا تعمل على وثيقة إطارية من 20 نقطة يمكن أن تحدد معايير إنهاء الحرب.

وقال إن بلاده تعتزم تسليم هذه الوثيقة إلى الولايات المتحدة "في المستقبل القريب".

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت إدارة ترامب إلى كييف خطة سلام مكونة من 28 نقطة اعتبر الكثيرون في أوروبا أنها تصب في مصلحة روسيا.

وقد رفضت القيادة الأوكرانية عناصر الاقتراح، بما في ذلك الانسحاب الكامل من منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

وفي رسالته المسائية، قال زيلينسكي إن الجانبين الأوكراني والأمريكي عقدا اجتماعا افتراضيا مثمرا ركز على إعادة بناء البلاد اقتصاديا.

ومن الجانب الأوكراني، شاركت في الاجتماع أيضا رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، بينما شارك من الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ورئيس شركة بلاك روك المالية الأمريكية العملاقة لاري فينك.

وقال إن أوروبا ستدعم أيضا إعادة الإعمار، مضيفا أن هذا أمر مؤكد.