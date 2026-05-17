مقتل شخص وفقدان 9 بعد سقوط شاحنة صغيرة من جسر في جنوب الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن عاملا قتل ومازال 9 آخرون في عداد المفقودين، بعد سقوط شاحنة صغيرة من جسر في جنوب غرب الصين أمس السبت.

وكانت الشاحنة الصغيرة التي تقل إجمالي 15 شخصا تنقل العمال إلى مزرعة بطاطا في منطقة جوانجتشي جنوب البلاد.

وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 5 أشخاص.

واستمرت جهود البحث والإنقاذ اليوم الأحد، للعثور على الأشخاص التسعة الذين مازالوا مفقودين.

وكانت الشاحنة الصغيرة قد سقطت في النهر، بينما كانت تعبر جسرا منخفضا في مقاطعة هوانجيانج ماونان التي تتمتع بالحكم الذاتي، حسب تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في" الذي تديره الحكومة.