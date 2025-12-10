رئيس الفيدرالي الأمريكي: معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفتنا

قال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، إن معدل التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدفنا البالغ 2%.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، اليوم خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم، ليتراوح العائد على الأموال الفيدرالية بين 3.5% و3.75%.

وجاء قرار الفيدرالي مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي في حيت تباطأت معدلات الوظتئف، وارتفع معدل البطالة تدريجيًا حتى سبتمبر.

وأضاف باول، خلال تصريحات صحفية تعليقا على قرار الفيدرالي اليوم، أن الرسوم الجمركية هي السبب في ارتفاع أسعار التضخم بالولايات المتحدة مؤخرًا، ولكنه من المتوقع أن يكون تأثيرها مؤقتًا.

وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي يحاول حاليًا تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم وزيادة أعداد الوظائف، مشيرًا إلى وجود انقسام بين أعضاء الفيدرالي حول سبل تحقيق هذا التوازن.

وتوقع باول، أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تحسنه خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، ذاكرا أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين.