الدفاع المدني العراقي: إخماد حريق مصفاة بيجي شمال بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين العميد الحقوقي معاذ صبحي، اليوم الاثنين، إخماد حريق مصفى بيجي بمحافظة صلاح الدين (180 كيلومترا شمال بغداد).

وقال صبحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إخبارنا بوجود حادث حريق في مصفى صلاح الدين/ 2 في وحدة تحسين البنزين، وعلى الفور انطلقت فرقنا لإسناد فرق الدفاع المدني الموجودة في داخل المصفى، وتم إخماد الحريق بالكامل".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن 6 إصابات ووفاة شخص"، مبينًا أن "القائمين والمشرفين على المصفى إجراء بإجراء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

كان مصدر أمني عراقي قد أفاد بالعثور على جثة متفحمة بعد الحريق الذي اندلع داخل مصفى بيجي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة متفحمة تعود إلى أحد العاملين في المصفى".

ووقع حادث انفــجار داخل مصفى بيجي، أسفر عن إصابة 10 من العاملين، حيث باشرت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى خارج المصفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الانفـجار نجم عن خلل في إحدى الضواغط التابعة لوحدة خزن البنزين في مصفى صلاح الدين (2)، ما أدى إلى اندلاع حـريق داخل الموقع.

ولا تزال الفرق المختصة تتابع الموقف للسيطرة على الحادث، مع انتظار صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل.

كان الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد صرح مساء اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في إحدى وحدات مصفاة تكرير النفط الخام في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين (180كيلومترا شمال بغداد).

وذكر معن في بيان صحفي، أن حريقا اندلع في وحدة تحسين البنزين في مصفاة صلاح الدين الثاني في بيجي وقامت فرق الدفاع المدني بمكافحة الحريق ومعلومة أولية تشير إلى إصابة 6 أشخاص نتيجة الاختناق تم نقلهم إلى مستشفى بيجي العام".

وتعد مصفاة بيجي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق وأُنشئت في شهر يوليو 1978، وتنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية، وتبلغ طاقة التكرير 310,000 برميل يوميا، وفي عام 2008 كانت 500 شاحنة صهريج عراقية تقوم بنقل النفط من مصفاة بيجي يومياً.