 فاروق جعفر: الزمالك مُطالب بالتنوع الخططي - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 11:58 م القاهرة
فاروق جعفر: الزمالك مُطالب بالتنوع الخططي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 11:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 11:06 م

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة معتمد جمال تجهيز أكثر من تصور فني للتعامل مع المباريات الهامة المنتظرة، مشددًا على أهمية التنوع الخططي وفقًا لظروف كل لقاء.

وأوضح جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، أن مواجهة زيسكو الأخيرة لا يمكن اعتبارها مقياسًا حقيقيًا لمستوى الزمالك، مؤكدًا أنها جاءت في إطار حالة فنية خاصة ولا تعكس الشكل العام للفريق.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن العامل النفسي يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في الفترة الحالية، مطالبًا المدير الفني معتمد جمال بضرورة الاعتماد عليه بشكل أكبر لتحفيز اللاعبين قبل المواجهات المقبلة.

وفي سياق آخر، أشاد جعفر بقطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يضم مجموعة مميزة من أفضل العناصر الشابة القادرة على خدمة الفريق الأول مستقبلًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لا يزال يعاني من بعض المشكلات في منطقة وسط الملعب، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد حلول فنية سريعة لتحقيق التوازن المطلوب داخل الملعب.


