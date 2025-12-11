حقق فيلم "الست" للمخرج مروان حامد، في أول أيام عرضه أمس، إيرادات بلغت 2 مليون و68 ألف جنيه، بما يعادل 14 ألف تذكرة، ليخطف صدارة شباك التذاكر.

ودخل فيلم "الست" سباق الإيرادات أمس إلى جانب سبعة أفلام أخرى، هي: "ولنا الخيال الحب"، "السلم والثعبان 2"، "السادة الأفاضل"، "قصر الباشا"، "فيها إيه يعني"، "أوسكار عودة الماموث"، و"الشاطر".

وكان الفيلم قد عُرض لأول مرة في الدورة الأخيرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما نُظّمت له عروض خاصة؛ اثنان في القاهرة، وثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورابع في دبي بدولة الإمارات أمس بحضور أبطاله، وذلك قبل انطلاقه هناك اليوم.

وشهد برج خليفة قبل يومين عرض البرومو الخاص بالفيلم، في فعالية حضرها النجمان منى زكي وسيد رجب، وتخللها عزف موسيقى أم كلثوم على نافورة دبي الراقصة.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن بدء عرض الفيلم في عدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع "سينما الشعب" ابتداءً من اليوم، بالتوازي مع طرحه في دور العرض التجارية.

ويُعرض الفيلم في 9 محافظات، هي: قصر السينما بجاردن سيتي (القاهرة)، مكتبة البحر الأعظم (الجيزة)، قصر ثقافة الأنفوشي (الإسكندرية)، قصر ثقافة الزقازيق (الشرقية)، قصر ثقافة دمنهور (البحيرة)، قصر ثقافة العريش (شمال سيناء)، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما السادات (المنوفية)، والمركز الثقافي (كفر الشيخ).

وتستقبل هذه المواقع الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض يبلغ 40 جنيهًا.

فيلم "الست" من بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، ومحمد فراج، ويضم ظهورًا خاصًا لعدد من النجوم، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، وأمينة خليل.

الفيلم من سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.