 حلم عمره 15 عاما.. حمد بن جاسم يعلق على مشروع السكة الحديد بين قطر والسعودية - بوابة الشروق
الخميس 11 ديسمبر 2025 7:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

حلم عمره 15 عاما.. حمد بن جاسم يعلق على مشروع السكة الحديد بين قطر والسعودية

وكالات
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 6:50 ص | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 6:50 ص

رحب رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بقرار اللجنة العليا القطرية السعودية البدء بتنفيذ مشروع سكة حديدية بين السعودية وقطر.

ووصف الشيخ حمد بن جاسم في تدوينة عبر منصة "إكس" هذا القرار بالخطوة المهمة والمتأخرة، كاشفا أن المشروع كان قد أقر قبل 15 عاما ولكن ظل مجمدا طوال تلك الفترة.

وتمنى أن يسير التنفيذ بالسرعة القصوى، مع توسيع نطاق المشروع ليربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان شبكة السكك الحديدية ستجلب منافع تجارية وسياحية واقتصادية كبيرة، وستقوي اواصر التواصل بين شعوب دول المجلس.


كما عبر عن أمنيته بان يكون المشروع للقطارات السريعة، منوها بوجود خلاف سابق حول هذه النقطة.

ودعا إلى تجاوز ذلك الخلاف نظرا للفوائد الجمة التي سيقدمها القطار السريع في تعزيز التواصل والتبادل التجاري وغيره من المجالات لصالح جميع الدول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك