رحب رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بقرار اللجنة العليا القطرية السعودية البدء بتنفيذ مشروع سكة حديدية بين السعودية وقطر.



ووصف الشيخ حمد بن جاسم في تدوينة عبر منصة "إكس" هذا القرار بالخطوة المهمة والمتأخرة، كاشفا أن المشروع كان قد أقر قبل 15 عاما ولكن ظل مجمدا طوال تلك الفترة.

وتمنى أن يسير التنفيذ بالسرعة القصوى، مع توسيع نطاق المشروع ليربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان شبكة السكك الحديدية ستجلب منافع تجارية وسياحية واقتصادية كبيرة، وستقوي اواصر التواصل بين شعوب دول المجلس.



كما عبر عن أمنيته بان يكون المشروع للقطارات السريعة، منوها بوجود خلاف سابق حول هذه النقطة.

ودعا إلى تجاوز ذلك الخلاف نظرا للفوائد الجمة التي سيقدمها القطار السريع في تعزيز التواصل والتبادل التجاري وغيره من المجالات لصالح جميع الدول.