بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس

قالت الكاتبة والناقدة الأدبية بانا مشتاق إنها تحترم الروائي إبراهيم عبد المجيد احترامًا كبيرًا، لأنه كاتب مثقف ومشتبك دائمًا مع القضايا العامة، غير منعزل عن ما يشغل الناس.

وتابعت: "إننا نعيش فترة شديدة الحساسية، ورغم مكانته الراسخة وقامته الكبيرة التي لا يملك أحد أن يزايد عليها إلا أنه يظل حاضرًا في النقاشات الشائعة ويدافع عن حقوق الناس بلا تردد".

وأضافت بانا، أن عبد المجيد يحرص على متابعة قضايا الشباب ورؤية مشاكلهم عن قرب، ويشاركهم وجهة نظره بوضوح وشجاعة. مؤكدة أنه لا يخشى إبداء رأيه، ويتعامل مع ما يطرحه الجيل الجديد باعتباره جزءًا أصيلًا من المشهد الثقافي، وليس مجرد متابع من بعيد.

وأيد الدكتور حسين حمودة ما ذكرته بانا، مستعيدًا تجربتهما معًا في لجنة تحكيم مسابقة للرواية مخصّصة لطلاب الجامعات والمعاهد.

وأوضح أن عبد المجيد كان الأقرب إلى الطلاب خلال جلسات النقاش، يتحدث معهم بندية واحترام، لا بنبرة تعليمية أو توجيهية «جاية من فوق».

وأضاف أن الطلاب كانوا يشعرون بأنه قريب منهم بالفعل، وأنه خارج التصوير والمنافسة كان يعاملهم كأصدقاء.

وأكد حمودة أنه لمس الأمر نفسه خلال لقاءات مع طلاب في المغرب، معتبرًا أن تلك القدرة على القرب من الأجيال الأصغر جزء أصيل من تكوين عبد المجيد، وهو ما يشبه فيه الأديب الكبير نجيب محفوظ الذي احتفظ بالعلاقة نفسها مع الشباب دائمًا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها دار الشروق، اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيسي، بمناسبة عيد ميلاد الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد. وقد شهدت المناسبة أجواء دافئة حضرها نخبة من الكتاب والمثقفين وأصدقاء مسيرته الإبداعية، إلى جانب زوجته وعدد من محبيه وأعضاء أسرة دار الشروق، الذين شاركوا في الاحتفاء بمسيرته الطويلة وما قدمه للأدب العربي من مؤلفات بارزة.

وحضر الأمسية المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وأميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب، وتيسير سمك زوجة الكاتب، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور حسين حمودة، الكاتب الصحفي سيد محمود، الكاتب مصطفى الطيب، وسامح سامي، رئيس القسم الثقافي بجريدة الشروق، الكاتب ماهر حسن، رئيس القسم الثقافي بجريدة المصري اليوم، والكتبان الصحفيان إيهاب مصطفى ومحمد السرساوي.

كما شارك في اللقاء أحمد بدير، العضو المنتدب لدار الشروق، ومحمد بنداري، مدير القطاع المالي، ومحمد خضر، مدير المبيعات، إلى جانب الفنان ومصمم الأغلفة محمود عبده، ونانسي حبيب، مسئولة النشر، وسونهام صالح، وعمرو عز الدين، مسئول التسويق بالدار.

وجاء الاحتفال تقديرًا لمسيرة إبراهيم عبد المجيد الأدبية الممتدة، وما قدمه من أعمال شكلت جزءًا من الذاكرة الروائية العربية، واحتفاءً بعلاقته الطويلة مع دار الشروق التي نشرت عددًا من أهم مؤلفاته أبرزها ثلاثية الإسكندرية.