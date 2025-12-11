السلطات السورية تمنح ترخيصا لمنظمة تعمل على استعادة ممتلكات اليهود

أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتم بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل حسب أحد مؤسسيها على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.



وتحاول الطائفة اليهودية التي تمتد جذورها في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، إعادة إحياء وجودها في سوريا منذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق قبل أكثر من عام والتي أبدت مرونة تجاهها، بحسبما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية هند قبوات للوكالة عن "إشهار منظمة التراث السوري اليهودي"، وهي أول منظمة تعنى بالإرث اليهودي تحصل على ترخيص من السلطات الجديدة.

وقالت قبوات: "هذه رسالة قوية من الدولة السورية أننا لا نميّز بين دين وآخر"، مضيفة أن "سوريا تساعد جميع السوريين والسوريات من كل الديانات والطوائف الذين يريدون أن يبنوا دولتنا الجديدة".

وصرح هنري حمرا وهو أحد مؤسسي المنظمة ونجل يوسف حمرا آخر حاخام غادر سوريا: "سنعمل على إحصاء الأملاك اليهودية وإعادة المُصادر منها خلال فترة النظام السابق، وأيضا حماية المقدسات ورعايتها وإعادة ترميمها لتكون متاحة للزيارة لكلّ اليهود في العالم".



وشارك حمرا الذي يقطن في الولايات المتحدة في فبراير الماضي بأول زيارة لوفد يهودي إلى سوريا برفقة والده.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى: "يوجد عشرات البيوت التي أحصيناها حتى الآن من ممتلكات اليهود التي سلبت منهم من قبل نظام بشار الأسد البائد".