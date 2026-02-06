أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس لإصابة عضلية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فالنسيا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة اللاعب بالتهاب في أوتار الركبة اليسرى، مؤكدًا خضوعه لبرنامج علاجي مكثف بهدف تسريع عودته إلى التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

ورغم عدم تحديد مدة الغياب بشكل رسمي، أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية ابتعاد رودريجو عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، ما يمثل تحديًا للجهاز الفني في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس لريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة فالنسيا مساء الأحد، في ظل صراع محتدم على صدارة الليجا. ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على كامل الجاهزية الفنية قبل المرحلة المقبلة.