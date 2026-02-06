 بـ 10 لاعبين.. بتروجت يقتنص تعادلا ثمينا أمام إنبي في الدوري - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 10:08 م القاهرة
بـ 10 لاعبين.. بتروجت يقتنص تعادلا ثمينا أمام إنبي في الدوري

رائد سمير
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:00 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:00 م

تعادل نادي بتروجت مع ضيفه، إنبي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب بترو سبورت، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق بتروجت.

وبدأت المباراة بحصول محمد عكاشة، لاعب بتروجت على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 33، إلا أن فريقه نجح رغم النقص العددي في تسجيل الهدف الأول، عن طريق اللاعب، بدر موسى، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول.

وتمكن فريق إنبي من إدراك التعادل عن طريق اللاعب، أحمد إبراهيم، في الدقيقة 57، بصناعة من اللاعب، سيد سعيد، قبل أن يتبادل بعدها الفريقان الهجمات، دون جديد في شكل النتيجة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي بتروجت إلى النقطة 20، التي يحتل بها المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد نادي إنبي إلى النقطة نفسها، في المركز الـ 11.


