صحة غزة: حصيلة جديدة لضحايا الهجمات العسكرية الإسرائيلية في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70,369 شهيدا و171,069 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر 2023.



وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب على القطاع، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء تم انتشال أحدهم من تحت الأنقاض و 5 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لا يزال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في الـ11 من أكتوبر 2025، بلغت حصيلة ضحايا الحرب نحو

• إجمالي الشهداء: 379

• إجمالي الإصابات: 992

• إجمالي حالات الانتشال: 627

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.