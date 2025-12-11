وزير الخارجية السوري: تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر إنجاز تاريخي

رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر» ضمن ميزانية الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، برؤية الرئيس أحمد الشرع.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم، إن هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات.

وأضافت: «كما يؤسس هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني».

من جانبه، هنأ وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد الشيباني، بمناسبة «الإنجاز التاريخي»، قائلًا إن «تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء «قانون قيصر» هو انتصار للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل».

وأضاف الشيباني في منشور عبر(X): «تتوجه الجمهورية العربية السورية بالشكر لمجلس النواب الأمريكي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسئولة، التي تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية، والشكر موصول لكل الدول التي دعمت، وللسوريين الذين ساهموا بهذا الإنجاز العظيم».

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.

ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية «غير مبررة» ضد جيرانها.