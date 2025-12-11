أوكرانيا تقدّم للولايات المتحدة خطة سلام منقحة مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا

أفادت شبكة «إيه.بي.سي نيوز»، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا سلمت إلى الولايات المتحدة خطة سلام منقحة مكونة من 20 نقطة بهدف إنهاء الحرب مع روسيا.

وأوضحت الشبكة أن الخطة المنقحة تتضمن «بعض الأفكار الجديدة» المتعلقة بالأراضي والسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال مصدر مطلع لوكالة «بلومبرج» إن أوكرانيا أرسلت النسخة المعدلة يوم الأربعاء، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة أوروبيين حول تطورات المفاوضات.

وأضافت المصادر أن الأطراف المعنية تناقش حاليًا ثلاث وثائق رئيسية: إطار عام لإنهاء الحرب، ووثيقة للضمانات الأمنية لكييف، ووثيقة تتعلق بعمليات إعادة الإعمار.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء أن كييف تضع اللمسات الأخيرة على الخطة، وأنها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين.

وأجرى ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث أكدت بيانات رسمية صدرت عن الحكومتين الألمانية والبريطانية هذه الاتصالات، كما أكدها مسؤول في البيت الأبيض.

وتشير التطورات إلى أن الأسابيع الأخيرة من المحادثات أسفرت عن وثيقة أصبحت أكثر قبولًا لدى كييف، رغم استمرار وجود نقاط خلافية، خاصة فيما يتعلق بالأراضي والضمانات الأمنية، تعيق التوصل إلى اتفاق شامل.