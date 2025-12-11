مقتل 33 مدنيا على الأقل في قصف جوي على مستشفى بميانمار

أفادت وسائل الإعلام المحلية وشهود عيان في ميانمار، اليوم الخميس، بأن قصفا جويا ليلا شنه المجلس العسكري الحاكم على مستشفى أسفر عن مقتل 33 مدنيا، على الأقل، بينهم مرضى وأطفال.

وقال شهود العيان إن قنبلتين أسقطتا مباشرة على المستشفى في بلدة مروك-يو في ولاية راخين بشمال البلاد. كما أصيب 70 شخصا، على الأقل، في الهجوم.

وقال كيو مو، من مروك-يو لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أكدت فرق الإنقاذ أن الوفيات وصلت الآن لـ33 شخصا منذ الليلة الماضية ولكن الحصيلة مرشحة للزيادة نظرا لوجود الكثير من المصابين".

ووقع الهجوم عقب يوم حقوق الإنسان الدولي الذي يحتفل به سنويا في العاشر من ديسمبر.

وشاب العنف والفوضى ميانمار منذ انقلاب عسكري في فبراير 2021 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة أون سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 1991.

ويحكم المجلس العسكري الحاكم بقبضة من حديد ويستخدم كثيرا الغارات للقضاء على جماعات المقاومة وغالبا ما يستهدف المدنيين في العملية.

وفي السادس من ديسمبر، قتل عشرون شخصا على الأقل في غارة من جانب المجلس العسكري الحاكم على مقهى في بلدة تابين شمال غرب ميانمار حيث كان يتابع المدنيون مباراة كرة قدم بين ميانمار والفلبين.