إدراج فن اليودل السويسري في قائمة التراث الثقافي لليونسكو

تم إدراج فن اليودل السويسري التقليدي لقائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير الملموس، لينضم بذلك إلى المطبخ الإيطالي وثقافة حمامات السباحة في آيسلندا ومهرجان الديوالي ( عيد الأنوار) في الهند.

وأعلنت اللجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير الملموس باليونسكو إضافة فن اليودل خلال اجتماعها الـ20 في نيودلهي اليوم الخميس.

وقالت سويسرا أثناء ترشيحها للتقليد" فن اليودل يعد تعبيرا قويا على الهوية وممارسة ثقافية تبعث على الاتحاد".

ويتردد أن التقليد الغنائي، الذي يتم التناوب فيه بين النبرتين المنخفضة والعالية، يعود إلى رعاة الغنم الذين كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض بهذه الطريقة في أنحاء المراعي الجبلية النائية.