الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم في 30 دائرة ملغاة

أهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بالمواطنين المقيدين بجداول الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة بقرار المحكمة الإدارية العليا، بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، والتي تُجرى على مدار يومين أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال بث مباشر من داخل الهيئة مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر المعنية، إن على الناخبين قطع الطريق على أي محاولة لتوجيههم للتصويت لمرشح معين، مؤكدًا أهمية المشاركة الحرة والواعية في اختيار ممثليهم.

وجاءت دعوات الهيئة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها بإلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة، مع استمرار إجراء جولة الإعادة فقط في هذه الدوائر، باستثناء المقاعد الستة التي تم حسمها مسبقًا في أربع دوائر وهي: الجيزة (مقعد واحد)، أول أسوان (مقعد واحد)، المحمودية (مقعد واحد)، و3 مقاعد بمنطقة المنتزه، حيث تُنظر الطعون أمام محكمة النقض.

ويتنافس في هذه الدوائر الـ30، الموزعة على 10 محافظات، 623 مرشحًا على 58 مقعدًا، فيما حُسمت 6 مقاعد من قبل المرشحين المذكورين.

وتبدأ عملية التصويت داخل البلاد يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر يوم 18 ديسمبر. بينما تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير.