قال المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مؤكدا أنها لن تسمح بأي تجاوزات تحدث في العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال بث مباشر أجراه المستشار أحمد بنداري من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات العشر التي تجرى بها انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بقرار المحكمة الإدارية العليا.



وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد صدرت بإلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة، فيما يتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولة الإعادة بها فقط، وذلك دون المقاعد الستة التي حسمت بالفوز في 4 دوائر منها.

ويتنافس في الدوائر الـ30 الموزعة على 10 محافظات من محافظات الجمهورية 623 مرشحا للفوز بـ58 مقعدا، فيما حسم 6 مرشحين 6 مقاعد بأربع دوائر وهي "الجيزة مقعد، وأول أسوان مقعد، والمحمودية مقعد، و3 مقاعد المنتزة" والمنظور طعون في تلك الدوائر أمام محكمة النقض.

وتبدأ عملية التصويت بالداخل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر في 18 ديسمبر الجاري. فيما تجرى جولة الإعادة في 31 ديسمبر و1 يناير في الخارج و3 و 4 يناير في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير.