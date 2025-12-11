حكومة الاحتلال تمضي في تطوير منطقة النقب الشرقي لتثبيت سيطرتها عليها

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على خطة لتطوير النقب الشرقي بقيمة تزيد عن 100 مليون شيكل. وتهدف الخطة إلى زيادة عدد الإسرائيليين في المنطقة وزيادة النمو الديموجرافي والاقتصادي عبر الاستثمار في البنى التحتية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الاستثمار خطوة ضرورية لاستكمال السياسة الوطنية لتطوير النقب وجذب السكان إلى الجنوب".

ومن المتوقع أن تصادق حكومة نتنياهو يوم الأحد المقبل على خطة لتطوير النقب الشرقي، وذلك في جلسة خاصة ستُعقد في مدينة ديمونا. تتركز الخطة على مدن عراد، ديمونا، يروحام، ومتسبيه رامون.

وبحسب مقترح القرار، سيتم تخصيص أكثر من 100 مليون شيكل للخطة، وسيكون التمويل ضمن ميزانية عام 2026. ويُضاف هذا الاستثمار إلى اتفاقيات التطوير القائمة في ديمونا ويروحام، وإلى قرارات حكومية سابقة تتعلق بالنقب.

وصرح نتنياهو بأن "هذه الخطة تأتي ضمن سلسلة استثمارات سابقة، من بينها خطط لبلدات غلاف غزة والاستثمار في بئر السبع".

وأضاف: "الاستثمار في يروحام وديمونا وعراد ومِتسبيه رامون خطوة ضرورية لاستكمال السياسة الوطنية لتطوير النقب وجذب السكان إلى الجنوب".

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن الاستثمار يربط بين الأمن الشخصي والتعليم والنمو الاقتصادي: "نقوم بتعزيز النقب الشرقي بهدف خلق فرص عمل وجودة حياة، وتحويل المنطقة إلى محرك نمو"، على حد تعبيره.