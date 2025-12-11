استئناف الرحلات الجوية في المطارات العراقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن متحدث عراقي، اليوم الخميس، إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية في مطارات بغداد وكركوك والنجف بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال ميثم الصافي المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، في تصريح صحفي اليوم: "تم إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف".

وكان العراق، أوقف الليلة الماضية الرحلات الجوية في المطارات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وتصاعد الضباب وانعدام الرؤية.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف رحلات الطيران في مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية الأخرى بشكل مؤقت.

كما دعت مديرية المرور العامة، مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالسرعة المحددة لسلامتهم.

وأعلنت بعض المحافظات العراقية اعتبارا اليوم الخميس، عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

وتشهد مناطق متفرقة في إقليم كردستان وشرق وغربي البلاد موجة أمطار كثيفة تسببت بحالات فيضانات وسيول جارفة أدت إلى انهيار جسر جنوبي محافظة كركوك ومنازل وأبنية حكومية ومدارس فيما استخدمت السلطات العراقية المروحيات لإجلاء المتضررين من جراء الفيضانات والسيول.