زيلينسكي يشترط ضمانات أمنية لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهم سيكونون مستعدين لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 إلى 90 يوما، إذا ضمنت الولايات المتحدة وأوروبا تأمين عملية الاقتراع.

جاء ذلك في حديث لصحفيين، الثلاثاء، عقب لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما.

وشدد زيلينسكي على ضرورة تهيئة بيئة أمنية مناسبة لإجراء الانتخابات في ظل الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

وأوضح أنه طلب المساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لضمان الأمن في أوكرانيا لإجراء الانتخابات.

وأضاف: "خلال 60 إلى 90 يوما القادمة ستكون أوكرانيا جاهزة لإجراء الانتخابات. شخصيا لديّ الإرادة والاستعداد لذلك".

وتطرق زيلينسكي إلى قضايا وحدة أراضي بلاده، ولفت إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية عام 2014.

وأكد أن القرم أرض أوكرانية، مردفا: "لا تملك أوكرانيا القدرة على استعادتها كاملةً اليوم".

وفي إشارة إلى حاجتهم لضمانات أمنية من واشنطن، قال: "الضمانات الأمنية بالغة الأهمية لأوكرانيا. نعلم مع الأسف أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".

وأوضح أنهم يواصلون العمل على خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأن الخطة تتألف حاليا من 20 بندا وتتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وذكر أنهم يعملون على خطة السلام ويراجعونها مع الحلفاء الأوروبيين في الأيام الأخيرة، وسيقدمون ردهم إلى الجانب الأمريكي الأربعاء على الأرجح.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت نسخة من خطة مكونة من 28 بندًا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شئونها.