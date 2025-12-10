مصادر أمريكية لسكاي نيوز عربية: استمرار رفض حماس نزع السلاح يقوض عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة

قالت مصادر أمريكية لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن «استمرار رفض حماس نزع السلاح يقوّض عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة».

وزعمت المصادر في تصريحات للقناة، مساء الأربعاء، «تحقيق تقدم كبير في إيصال المساعدات الإنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار، لكن حماس تعرقل هذه الجهود».

وأشارت إلى أن «أكثر من 28 ألف شاحنة، بينها أكثر من 5 آلاف شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، دخلت قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار».

وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يواصل تنصله من التزاماته في الاتفاق، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوما سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38 في المائة.

وشدد المكتب، في بيان، على أن «انتهاك البروتوكول الإنساني، أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة».

وذكر أن شحنات الوقود الواردة إلى غزة، خلال الفترة نفسها، بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، وبمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 مخصصة وفق الاتفاق، بنسبة التزام بلغت 10 في المائة فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود.

وأوضح المكتب أن هذه القيود أبقت المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

واعتبر المكتب أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.