تأجيل دعوى يوتيوبر تتهم إعلامية بسرقة اسم وفكرة برنامج لـ2 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل الدعوى المقامة من اليوتيوبر "موسيلفا" ضد الإعلامية منى عبدالوهاب، في اتهامها بسرقة فكرة وبرنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، لجلسة 2 فبراير المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم اليوتيوبر "موسيلفا" ببلاغ يتهم الإعلامية منى عبدالوهاب بسرقة فكرة واسم برنامجه "على المسرح" الذي كان يقدمه على قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وتابع تفاصيل البلاغ أن المشكو في حقها قدمت برنامج عبر إحدى القنوات الفضائية يحمل نفس اسم وفكرة برنامجه "على المسرح" بعد القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة لاحقًا.