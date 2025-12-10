بولندا تتجه لإرسال مقاتلات ميج-29 المتبقية إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة الأركان العامة البولندية إن البلاد سوف تسلم مقاتلات ميج-29 المتبقية لأوكرانيا مقابل تقنية صواريخ ومسيرات جديدة، ووصفت الخطوة بأنها "تبرع".

وأضافت هيئة الأركان العامة مساء أمس الثلاثاء، أن تسليم المقاتلات -التي يعتقد أن عددها أقل من 12 طائرة- يأتي "في إطار سياسة الحلفاء لدعم أوكرانيا وللحفاظ على الأمن في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتعمل بولندا على إحلال مقاتلاتها طراز ميج التي ترجع للحقبة السوفيتية ليحل مكانها مقاتلات "إف أيه- 50" الأمريكية والكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان العامة إن المحادثات بشأن تقنية الصواريخ والمسيرات الأوكرانية جارية، وهدفها الرئيسي "الحصول على كفاءات دفاعية وصناعية جديدة وتطويرها بشكل مشترك".

وأرسلت بولندا 10 مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا في 2023. وجرى التخطيط لإرسال المقاتلات المتبقية من حينها.

لدى سلاح الجو الأوكراني عاليا العشرات من مقاتلات ميج-29 التي تشكل المكون الأكبر من أسطول طائراتها. وحاليا تتسلم مقاتلات ميراج الفرنسية وإف-16.