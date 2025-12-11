حماس تطالب بتحرك عاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال مواد الإيواء إلى غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسئولية عن الظروف المأساوية التي يعيشها أهل غزة، نتيجة منعه إدخال مواد الإيواء، وتعمده مفاقمة معاناة مئات آلاف النازحين مع دخول فصل الشتاء وعجز الخيام عن الصمود أمام البرد والعواصف.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إلى مماطلة الاحتلال المجرم، وتنصّله من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وتعطيل إدخال مواد الإيواء الأساسية؛ ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، واشتداد المنخفضات الجوية والعواصف التي تضرب مراكز الإيواء والخيام المهترئة.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء اللازمة دون قيود، وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وفقاً لما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين.

وطالبت الدول العربية والإسلامية وكل الدول والشعوب حول العالم بضرورة تكثيف الحراك والتضامن مع شعب فلسطين، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة، وإلزامه بموجبات البروتوكول الإنساني، لتمكين الفلسطينيين من التعافي والبدء في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.