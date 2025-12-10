شهدت أسعار المطاعم والفنادق فى مصر ارتفاعا بنسبة 12.9%، خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق على أساس شهرى زيادة بنسبة بلغت 1.3%، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 12.9%، خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، الى ارتفاع أسعار والوجبات الجاهزة بنسبة 12.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 23.5%.

بينما على أساس شهري، زاد قسم قسم المطاعم والفنادق خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.3%، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.6%.

وقدر تامر الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الزيادة، فى أسعار الغرف الفندقية بالقاهرة والجيزة خلال الفترة الماضية بنحو 40% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى، وذلك على خلفية افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وكشفت مؤشرات الحجوزات السياحية عن أن معظم فنادق القاهرة والجيزة رفعت لافتة «كامل العدد» خلال شهرى نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل وذلك بعد أن وصلت نسب إشغالها إلى نحو 100%، كما ارتفعت نسب الحجوزات بباقى فنادق العاصمة المصرية خاصة بعد تزايد الطلب على زيارة المقصد السياحى المصرى مؤخرا مع بدء التشغيل الرسمى للمتحف المصرى الكبير واستقبال الزوار.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر 2025، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر 2025.