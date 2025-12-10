تراجعت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.1%، على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت أسعارها على أساس شهري بنسبة 1.5%، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء، وبيض المائدة، موجه تراجعات بالأسواق المحلية منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، بما يتراوح بين 9 و10%، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة لـ «الشروق».

وبحسب السيد، سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 57 جنيها، من المزرعة، فيما يتراوح سعر التجزئة بين 67 و69 جنيها للكيلو.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من مسئولي اتحاد منتجي الدواجن لـ«الشروق» فإن إنتاج مصر الداجني وصل إلى قرابة الـ1.6 مليار دجاجة سنويا خلال 2025، بينما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 1.2 و1.3 مليار طائر.

فيما تشهد أسواق اللحوم المحلية حالة من الركود الحاد حاليا ما ساهم فى منع زيادة الأسعار رغم قابليتها للارتفاع بسبب قلة المعروض وارتفاع التكلفة، بحسب مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية متابعا: «السوق لا يتحمل أي زيادات سعرية قادمة».

وأشار وهبة إلى أن أسعار اللحوم مستقرة منذ عاميين تقريبا عند مستويات تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، باختلاف المناطق، كما استقرت أسعار كيلو القائم البقري عند مستويات تتراوح بين 170 و190 جنيها للكيلو.

وبحسب الإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات بشكل طفيف بنسبة 0.05%، على أساس سنوى مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 16.4%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، والزيوت والدهون بنسبة 3.3%، والفاكهة بنسبة 33.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.3%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسـبة 11%.

على أساس شهري، انخفض قسم الطعام والمشروبات بنسبه 2.9%، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.8%، الحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة 0.8%، والألبان والجبن والبيـض بنسـبة 1.2%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، أسعار والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.4%.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية التراجع للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 10% خلال شهر نوفمبر 2025، مقابل 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضا بنسبة 0.2% عن شهر أكتوبر 2025.

من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن وكرتونة البيض والسكر وبعض الخضر والفواكه خلال شهر نوفمبر هى أسباب هبوط معدل التضخم الشهري .