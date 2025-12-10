بعثة مصر في اليونسكو تنجح في تسجيل الكشري تراثًا عالميًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في إطار حرص وزارة الخارجية على صون تراثها الثقافي وتقديمه للعالم، نجحت بعثة مصر فى اليونسكو في تحقيق إنجاز ثقافي جديد تمثل في اعتماد اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي ادراج ملف «الكشري: طبق الحياة اليومية والممارسات المرتبطة به» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العشرين للجنة، المنعقدة في نيودلهي بالهند خلال الفترة من ٨ إلى ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥.

ويعكس هذا الإدراج تميز الجهود الوطنية في توثيق التراث المصري وحمايته، وتأكيد استمرار دعم الدولة ووزارة الخارجية للملفات الثقافية التراثية.