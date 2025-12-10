الليلة على قناة الوثائقية كلية النصر فيكتوريا ضمن سلسلة مدارس مصرية

تعرض قناة الوثائقية في الثامنة مساء اليوم حلقة مدرسة كلية النصر فيكتوريا، ضمن سلسلتها الوثائقية "مدارس مصرية".

وتوثق سلسلة "مدارس مصرية" نشأة التعليم الرسمي المصري الحديث وتطوره، من خلال تسليط الضوء على عدد من المدارس العريقة، مثل: مدرسة السنية بنات بالقاهرة، والسعيدية العسكرية بنين بالجيزة، ومدرستا كلية سان مارك وكلية فيكتوريا بالإسكندرية، والتي يمتد تاريخ بعضها إلى نحو مئة عام، وبعضها يصل إلى مئتي عام.

وتستعرض السلسلة إسهامات هذه المدارس في التعليم والثقافة وتشكيل الوجدان العام لأجيال مختلفة، إضافة إلى دورها في كثير من القضايا والأحداث الوطنية التي مرت بها مصر. كما تركز على الأنساق المعمارية المتميزة لهذه المدارس، إلى جانب إبراز أشهر خريجيها المؤثرين في الحياة السياسية والثقافية والفنية والأدبية.