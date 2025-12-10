الجيش اللبناني يوقف 45 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم متعددة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، توقيف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة بينها حيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم، إن "الجيش نفّذ " ليل الثلاثاء تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين، وأوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية."

وشملت المضبوطات، بحسب البيان، "أسلحة حربية متنوعة، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية غير القانونية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".

وسُلّمت المضبوطات "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".