رئيس نادي الأسير الفلسطيني: بن جفير ينكل الأسرى داخل سجون الاحتلال



قال عبدالله الزغابي، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن ما يجري داخل السجون يمثل امتدادًا لاقتحامات متكررة اعتاد عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تترافق مع عمليات تنكيل واستفزاز وتحريض مباشر بحق المعتقلين، في سياق عمليات انتقام واضحة ومعلنة أمام العالم، الذي لا يزال يعاني حالة عجز وفشل إزاء هذا الإجرام المتواصل، بما يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة الأسرى في ظل تطرف تمثله أطياف الحكومة اليمينية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن خطورة المرحلة لا تقتصر على التهديدات المستمرة، بل تتضاعف دلالتها في هذا التوقيت مع تصاعد الأحداث في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن التصعيد لا يطال ما يجري في قطاع غزة فحسب، بل يمتد إلى الضفة التي تشهد حملات اعتقال واسعة ومكثفة، تنعكس بشكل مباشر على أوضاع السجون التي تحولت، إلى ساحات للتعذيب الممنهج.

وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن ما وصفها بذروة الإبادة بحق المعتقلين تتجسد في تسارع إجراءات وتشريعات تهدف إلى إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى"، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى شرعنة ممارسات وصفها بالإجرامية.

وأكد أن أكثر من 90 فلسطينيًا استشهدوا داخل السجون نتيجة ما قال إنها جرائم طبية وسياسات تجويع واعتداءات متواصلة، إلى جانب تصريحات متكررة من بن غفير وقيادات إسرائيلية تعكس، توجهًا تصعيديًا خطيرًا.