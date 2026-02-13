دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، إلى وقف القتل وإعادة الإعمار في غزة، مؤكدا أن "الموت في القطاع لم يتوقف" رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل.

جاء ذلك وفق ما ذكره الوزير فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال إن "الموت في غزة لم يتوقف رغم اتفاق غزة لوقف إطلاق النار".

وشدد على أنه "يجب وقف القتل وإعادة إعمار القطاع".

وعلى مدى 3 أيام انطلاقا من الجمعة، تستضيف ميونخ الدورة الـ 62 من مؤتمر ميونخ للأمن "MSC 2026"، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تعكس حساسية المرحلة التي يمر بها النظام الدولي.

وتُعقد النسخة الحالية في عام تصفه أوساط سياسية ودبلوماسية بأنه الأكثر اضطرابا منذ نهاية الحرب الباردة (1990)، مع تصاعد النزاعات المسلحة، وتآكل منظومة القواعد الدولية، وإعادة طرح أسئلة جوهرية بشأن مستقبل التحالفات التقليدية ودور القوى الكبرى في إدارة النظام العالمي.