المكسيك والسلفادور تضبطان كميات ضخمة من الكوكايين في البحر

أعلنت القوات البحرية في السلفادور والمكسيك عن ضبط شحنات مخدرات في المحيط الهادئ هذا الأسبوع تجاوزت 10 أطنان من الكوكايين، وذلك وسط استمرار الضربات القاتلة التي تشنها الحكومة الأمريكية والتي أسفرت هذا الأسبوع وحده عن مقتل 11 شخصا على متن ثلاثة قوارب يشتبه في حملها للمخدرات في المياه اللاتينية.

وجاء الإعلان الأخير يوم الخميس، عندما قالت المكسيك إنها ضبطت ما يقرب من أربعة أطنان من المخدرات المشتبه بها واعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب بحري شبه غاطس، على بعد 250 ميلا بحريا (463 كيلومتراً) جنوب ميناء مانزانيلو.

وقال وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش عبر منصة إكس إن عملية الضبط من القارب الانسيابي منخفض الارتفاع المزود بثلاثة محركات ظاهرة رفعت الإجمالي الأسبوعي إلى ما يقرب من 10 أطنان، لكنه لم يقدم تفاصيل عن العمليات الأخرى.

وقالت السلطات المكسيكية إن عملية الضبط تمت بناء على معلومات استخباراتية تمت مشاركتها من قبل القيادة الشمالية الأمريكية وفرق العمل المشتركة بين الوكالات الأمريكية في الجنوب.

ويوم الأحد، أعلنت البحرية السلفادورية عن أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ البلاد بلغت 6ر6 طن من الكوكايين. وكانت البحرية قد اعترضت قاربا بطول 180 قدما (86ر54 متر) مسجلا في تنزانيا، على بعد 380 ميلا (611 كيلومترا) جنوب غرب الساحل. وعثر غواصو البحرية على 330 رزمة من الكوكايين مخبأة في خزانات موازنة القارب. وتم اعتقال عشرة رجال من كولومبيا ونيكاراجوا وبنما والإكوادور.

ويوم الخميس، سمحت السلطات السلفادورية بالوصول إلى السفينة المضبوطة "إف إم إس إيجل" التي وصلت للتو إلى ميناء لا يونيون، حيث اصطفت أكثر من 200 حزمة ملفوفة على سطحها.

وضغطت إدارة ترامب على المكسيك للقيام بمزيد من عمليات ضبط المخدرات خلال العام الماضي. وكان تهريب مخدرات مثل الفنتانيل هو المبرر الذي استخدمه الرئيس لفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية.