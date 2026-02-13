الجيش الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني بالضفة الغربية خلال أسبوع

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعتقل خلال الأسبوع الأخير 100 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، مدعيا أنه صادر أموالا وأسلحة.

وقال الجيش في بيان، إنه قبض خلال الأسبوع الأخير على 100 فلسطيني في مناطق الضفة الغربية، زاعما أنهم "مطلوبون للأمن الإسرائيلي".

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي أيضا "صادر عددا كبيرا من الأموال بلغت حوالي 3 ملايين شيكل (970 ألف دولار)، وعددا من الأسلحة، منها (إم 16) و(إم 4)".

وادعى الجيش الإسرائيلي ضبط "مخرطتين لتصنيع الأسلحة وقطع غيار أسلحة وذخيرة"، دون تحديد منطقة بعينها في الضفة الغربية.

يتزامن ذلك مع شن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءات مكثفة في الضفة الغربية التي شهدت منذ بدء الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023 التي استمرت عامين، تصاعدا في عمليات القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة.

ومنذ تلك الفترة، خلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.