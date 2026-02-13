الولايات المتحدة تسمح لبعض شركات النفط بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراخيص تسمح لعدد من شركات النفط الغربية بالعمل في فنزويلا، في أحدث خطوة ضمن حملة لإحياء اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخول التراخيص التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، 5 شركات إبرام عقود وإتمام معاملات في قطاعي النفط والغاز مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا" وشركاتها التابعة، مع حصر كل المدفوعات، بما في ذلك الضرائب، في حسابٍ يخضع للرقابة الأمريكية.

والشركات هي "بي بي" و"شيفرون" و"إيني" و"ريبسول" و"شل".

تمارس شركة "شيفرون" أنشطتها في فنزويلا حالياً بموجب ترخيص مقيّد، إلا أنها ستحصل الآن على تفويضٍ لتوسيع نطاق عملياتها.

وبموجب الشروط الجديدة، ستخضع العقود للولاية القضائية الأمريكية، وتخضع للمراجعة من قِبل وزارتي الخارجية والطاقة بصفة دورية كل تسعين يوماً.