وزير العدل السوري يؤكد: لا وجود لسجناء لبنانيين في سوريا

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أنه لا يوجد أي سجناء لبنانيين داخل السجون السورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتصالات بين دمشق وبيروت بشأن السوريين الموقوفين في لبنان ما تزال مستمرة وتتسم بالإيجابية.

وأوضح الويس في تصريحات صحفية أن السلطة القضائية في سوريا مستقلة تماما ولا تسمح بأي تدخل في عملها، مؤكدا أن الوزارة تعمل بجدية على ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق المواطنين السوريين، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف الوزير أن سوريا لا تسعى إلى "عدالة متسرعة أو انتقائية"، وأن مسار العدالة الانتقالية لا يستهدف فئة بعينها.

وكشف أن السلطات السورية سهلت عمل اللجنة الدولية فيما يتعلق بأحداث الساحل، مؤكدا أن محاكمات علنية سبق أن أُجريت، وأن هناك تحقيقات واسعة مع عدد من المتورطين في جرائم حرب.

وأشار الويس إلى أن عدة دول أبدت استعدادها لتسليم مطلوبين من نظام الأسد، مؤكدا أن عمليات التحقيق مستمرة لضمان محاكمات علنية وفق الأصول.

وأضاف: "الكثير من مجرمي الحرب قد يفلتون من العقاب إذا طُبّقت القوانين الحالية كما هي".

وختم الوزير بتأكيد أن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد واجب قانوني تتحمل مسئوليته الجهات المختصة.