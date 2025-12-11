بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان في الحيلولة دون تنفيذ إسرائيل تهديداتها التصعيدية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيين يوسف رجي، اتصالاً هاتفياً من وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر، بحثا خلاله في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، أعرب الوزير البريطاني عن استعداد بلاده «لمساعدة لبنان للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل تهديداتها التصعيدية، ودعم الجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية».

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أنهى عدوانًا إسرائيليًا على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحوّل إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات أدت إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إضافة إلى دمار مادي واسع.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.