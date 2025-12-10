عاد منذ قليل التصويت بعد فترة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، إذ فتحت اللجان أبوابها من جديد في الرابعة مساء بعد توقف لمدة ساعة.

وكانت قد شهدت عدد من لجان الاقتراع في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، التي تشمل أقسام الجيزة والدقي والعجوزة، التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب ضمن الدوائر ال30 دائرة الملغاة من المحكمة الإدارية العليا ضمن دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، هدوءا على الإقبال من المواطنين مع فتح أبواب اللجان للتصويت في التاسعة صباحا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

وفي مدرسة جمال عبد الناصر التابعة لدائرة الجيزة، شهدت إقبالا متوسطا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأمام المقر الانتخابي اصطف الرجال والسيدات في طابورين، تحت مظلة كبيرة ممتدة على مساحة واسعة كسيت بالأقمشة المزينة بألوان العلم المصري.

على مقربة من اللجنة، وقفت سيارة إسعاف تؤدي دورها الاحترازي بصمت، حاضرة استعدادا لأي طارئ، وعند باب اللجنة استقر كرسي متحرك وضع بعناية يمسك به أحد الأفراد، ليكون عونا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حال قدومهم للإدلاء بأصواتهم في هذه اللجنة.

وخلا محيط اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة، من مظاهر الدعاية الصاخبة التي عادة ما تميز الأيام الانتخابية، فلا منشورات دعائية لأحزاب، ولا لافتات ضخمة تسيطر على المشهد.

وتشتعل المنافسة في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، التي تشمل أقسام الجيزة والدقي والعجوزة، بين 11 مرشح يتنافسون على مقعد واحد أبرزهم مرشح حزب الجبهة الوطنية كمال الدالي الذي كان قد أعلن انسحابه ثم عودته من جديد، والمرشح المستقل هشام بدوي، والمرشح المستقل أحمد مرتضى منصور الذي كان قد أعلن عودته للسباق الانتخابي بعد انسحابه.

فيما استطاع مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الوليد، حسم مقعد الدائرة الآخر من الجولة الأولى وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات.

وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد صدرت بإلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة، فيما يتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولة الإعادة بها فقط، وذلك دون المقعد الذي حسمه مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الوليد بالفوز.