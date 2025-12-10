أسامة كمال: أين قرارات الدولة بعد وفاة السباح يوسف؟ أحلام بتروح

أعرب الإعلامي أسامة كمال عن استيائه من استمرار تجاهل أزمة وفاة السباح الصغير يوسف عبدالملك داخل إحدى البطولات الرسمية، متسائلًا: "لماذا لم يُتخذ أي قرار رسمي تجاه اتحاد السباحة؟ أنقذوا أحلامًا بتروح".

وأكد كمال أن القضية لا تزال تثير غضبًا واسعًا في الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن وصفه السابق لـ"خطر الرياضة" لم يُعجب البعض، لكن "اللي حسّ الجملة هم أبطال الرياضة نفسهم". وأضاف أن عددًا من السباحين، بينهم أطفال في سن العاشرة، أعلنوا عبر مقاطع مصوّرة مقاطعتهم للبطولات حتى استعادة حق يوسف، وانضم إليهم سباحون كبار مثل فريدة عثمان وعبدالرحمن هريدي، إلى جانب حكّام ومدربين أعلنوا دعمهم لأسرة الطفل الراحل.

وأوضح كمال، خلال برنامجه "مساء dmc"، أن أولياء الأمور يتحمّلون أعباء مالية ضخمة من اشتراكات وتدريبات وتنظيم بطولات، "ومع ذلك يواجهون سوء تنظيم وخطورة على أولادهم".

وأشار إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع رئيس اتحاد السباحة ومسؤولين آخرين في الاتحاد والنادي، في انتظار تقرير الطب الشرعي وما ستسفر عنه الإجراءات.

وتساءل كمال عن سبب عدم اتخاذ وزارة الشباب والرياضة أي إجراءات إدارية ضد الاتحاد أو النادي رغم ثبوت التقصير، مستشهدًا بقرار مماثل صدر عام 2023 بإيقاف اتحاد الفروسية برئاسة هشام حطب بسبب أخطاء إدارية، متسائلًا: "طفل مات في بطولة رسمية… ده مش خطأ إداري؟".

كما استعاد واقعة وفاة لاعب الكاراتيه يوسف مصطفى في بطولة الجمهورية فبراير الماضي، مؤكدًا أن والده ما زال يبحث عن حقه، بينما "المسؤولون ما زالوا في مواقعهم دون حساب".

وأشار كمال إلى أن حادث يوسف دفع العديد من الأندية إلى مطالبة اللاعبين، خصوصًا السباحين، بتقديم كشف طبي شامل ورسم قلب بختم النسر، معتبرًا أن هذه الإجراءات كان يجب أن تكون موجودة قبل وقوع الكارثة. وشدد على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهّزة وطاقم طبي مدرّب تتحمّل تكلفته الجهة المنظمة للبطولة، "زي ما بيأجروا ملعب وبيحصلوا اشتراكات".

واختتم كمال مؤكّدًا أن انتقاده ليس شخصيًا، ولا يتعلق بأي اعتبارات سياسية، مشيرًا إلى علاقته الجيدة بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قبل أن يضيف: "لكن الموضوع في الآخر شخصي لأني بشوف قدّام عيني أحلام بتروح… حلم يوسف وحلم أبوه وأمه، وأحلام ناس شقيانة بتحرم نفسها عشان ولادها يبقوا فخر للبلد مش عبء عليها".