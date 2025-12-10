أمريكا تحقق في وفيات مرتبطة على الأرجح بلقاحات كورونا

شرعت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) في إجراء تحقيق واسع النطاق في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات ضد فيروس كورونا، وفقا لما أفاد متحدث باسم وزير الصحة الأمريكي المتشكك في اللقاحات روبرت إف كينيدي جونيور.

وقال المتحدث أندرو نيكسون: "تجري إدارة الأغذية والعقاقير تحقيقا واسع النطاق يشمل فئات عمرية متعددة، في وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بلقاحات كوفيد"، بحسب محطة "فرانس 24" الإخبارية.

ونشرت وكالة بلومبرج وصحيفة واشنطن بوست الأمريكيتان تقارير عن التحقيق في وقت سابق.

وأثارت المراجعة التي كان يفترض في البداية أن تركز على وفيات أطفال محتملة، جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب وثيقة داخلية في أواخر الشهر الماضي منسوبة إلى مسئول كبير في "إف دي إيه" تفيد بأن لقاحات كوفيد- 19 مرتبطة بما لا يقل عن 10 وفيات بين الأطفال، دون تقديم دليل.

وتمت دراسة فعالية لقاحات كوفيد وسلامتها في أنحاء العالم، وكذلك الحالات النادرة من الآثار الجانبية الشديدة التي لا تقوض فوائد اللقاح لمعظم الفئات العمرية، وفقا لمختلف السلطات الصحية حول العالم.

ورفض نيكسون تحديد الأساليب والبيانات والجدول الزمني لاكتمال التحقيق.

وأعرب خبراء عن قلقهم بشأن التدابير التي تتخذها "إف دي إيه" تحت قيادة كينيدي، المعروف بنشر معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.