 بوليفيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 12:50 م القاهرة
بوليفيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

جدعون ساعر
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 12:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 12:45 م

استأنفت إسرائيل وبوليفيا العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توترها منذ أكثر من عامين.

وقال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إن وزارة الخارجية البوليفية أعلنت عن هذه الخطوة بصورة مشتركة مساء أمس الثلاثاء.

وكانت بوليفيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2023 بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويذكر أنه خلال قيادة رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي، وصفت بوليفيا الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أعقبت هجمات حماس ضد إسرائيل في أكتوبر 2023 بـ " العدائية وغير المتناسبة".

وفي أكتوبر 2025، انتخب مواطنو بوليفيا رودريجو باز بيريرا، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي المسيحي رئيسا للبلاد، لينهى بذلك نحو عقدين من حكم حكومات أغلبها يسارية.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، تعتزم الدولتان تعيين سفراء في المستقبل القريب.

