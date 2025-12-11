وزير الدفاع الكويتي: العمل الدفاعي الخليجي يمثل سدا منيعا لمواجهة المخاطر في المنطقة

اختتمت فعاليات التمرين البحري المشترك (اتحاد 25) الذي نفذته القوة البحرية الكويتية في قاعدة (محمد الأحمد) بمشاركة القوات البحرية والأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية وحضور وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وأكد وزير الدفاع، في تصريح صحفي عقب ختام التمرين، اليوم الخميس، أن "العمل الموحد وتكامل الجهود بين قواتنا الخليجية هو ركيزة أساسية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

وأضاف أن العمل الدفاعي الخليجي المشترك يمثل سدا منيعا لمواجهة مختلف المخاطر والتهديدات ودعامة لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة.

من جهته، أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع، عن تقديره للمستوى الاحترافي الذي ظهر خلال مراحل تنفيذ التمرين، وما تم عرضه من قدرات في التخطيط وإدارة المواقف التعبوية والعملياتية، الأمر الذي يعكس تطورا واضحا في أداء القوات البحرية المشاركة.

وأضاف رئيس الأركان، أن تنوع السيناريوهات واختبار أنظمة القيادة والسيطرة والتعامل مع التحديات المفترضة أسهم في رفع كفاءة الأطقم البحرية المشاركة، مبينا أن هدف التمرين هو إدارة العمليات والتخطيط المشترك لتعزيز وتطوير التكامل والتعاون العسكري المشترك لدول الخليج العربية.

وذكر البيان أن (اتحاد 25) يأتي ضمن سلسلة تمارين خليجية مشتركة تهدف إلى تطوير مستوى الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ وإدارة المهام البحرية المشتركة، ورفع جاهزية الدفاع عن المياه الإقليمية، وحماية المصالح الوطنية في المياه الاقتصادية لدول الخليج.