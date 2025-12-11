الاتحاد السكندري يتعادل مع المصري في بطولة كأس رابطة الأندية

تعادل نادي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب السويس الجديد، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

وبعد شوط أول تبادل فيه الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب، قاما بشن بعض المحاولات في الشوط الثاني، إلا أن تلك الفرص لم تنجح في هز شباك أيًا من الفريقين.

ويتواجد ناديا الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية، مع فرق، الزمالك، وكهرباء الإسماعيلية، وسموحة، وزد، وحرس الحدود.