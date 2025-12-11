 الاتحاد السكندري يتعادل مع المصري في بطولة كأس رابطة الأندية - بوابة الشروق
الخميس 11 ديسمبر 2025 9:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد السكندري يتعادل مع المصري في بطولة كأس رابطة الأندية

الشروق
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 8:30 م | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 8:30 م

تعادل نادي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب السويس الجديد، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب.

وبعد شوط أول تبادل فيه الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب، قاما بشن بعض المحاولات في الشوط الثاني، إلا أن تلك الفرص لم تنجح في هز شباك أيًا من الفريقين.

ويتواجد ناديا الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية، مع فرق، الزمالك، وكهرباء الإسماعيلية، وسموحة، وزد، وحرس الحدود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك