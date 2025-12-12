كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مرورها بعام صعب شهد وفاة خمسة أشخاص من المقربين إليها.

وتساءلت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» : « لماذا نؤذي بعضنا؟ ماذا سنستفيد؟ أنا هذا العام مات لي خمسة أشخاص في حياتي كانوا مقربين مني، ربنا يرحمهم».

وتابعت: «غير المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال، والدي أيضًا توفي، وهناك واحدة غالية عليّ جدًا توفيت أيضًا، تيمور تيمور، مدير التصوير، كان يصور معي قبل وفاته بيوم واحد»، معقبة : «الحياة مش مستاهلة والله، ولازم نكون قريبين من ربنا».

وأضافت: «أنا نفسي حاسة أنني متغيرة.. أصبحت أكثر هدوءًا.. كنت أتعامل مع الناس بطيبة، وأظن أن كل الناس طيبون.. لكن لا، ليست كل الناس طيبين، هناك أناس شريرة».

وأشارت إلى أنها بدأت تفكر في مسار حياتها المستقبلي، قائلة: «أحيانًا أفكر وأسرح وأقول: وبعدين؟ هل سأكمل هكذا؟ أحيانا أرى نفسي في مكانة أخرى غير هذه».