ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على شخص بحوزته كروت دعائية انتخابية، كان يعتزم توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية في دائرة قسم شرطة الأقصر من ضبط المتهم أثناء تواجده بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الخاصة بأحد المرشحين، وذلك خلال محاولته توزيعها على المواطنين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم.

ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وانطلق تصويت المصريين في الداخل صباح اليوم، في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات في 3 دوائر بمحافظة الأقصر، وهي:

الأقصر: 12 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

القرنة: 16 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

إسنا: 24 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.